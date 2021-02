Non basta al Catania uno scatenato Russotto: finisce 1 -1 contro la Vibonese

Il Catania non va oltre l' 1 a 1 al Luigi Razza contro la Vibonese. Poco spettacolo e tanto tatticismo. Si gioca sotto un sole primaverile. Ritmo blando in avvio, spezzato solo dopo quindici minuti da un tiro di Russotto che, contrastato, si spegne tra le braccia dell’estremo di casa Marson: è, comunque, poca cosa. Tre minuti dopo ancora Russotto pericoloso: cade in area, protesta e chiede un rigore, ma l’arbitro Di Graci di Como lascia correre. È il Catania a fare la partita ed è sempre Russotto a dominare la scena: l’asso etneo al 21’ lascia partire un gran tiro che chiama Marson a volare per deviare in angolo. La Vibonese soffre e il predominio territoriale degli ospiti è evidente. La Vibonese prova ad alzare il baricentro, ma la sua reazione è tutta in un tiro deviato di Tumbarello bloccato da Confente senza patemi d’animo. La più ghiotta delle occasioni, invece, se la procura il Catania grazie a Manneh che improvvisa un assolo, entra in area ma non riesce a chiudere in rete, fermato dalla difesa rossoblù in evidente affanno. Alla mezzora Roselli decide di sostituire l’acciaccato Berardi con Cattaneo. L’innesto porta fortuna alla Vibonese che al 36’ passa inaspettatamente in vantaggio con Plescia, capace di imbucare la difesa ospite dopo un assolo, poi entra in area in progressione e porta i suoi avanti, siglando il suo decimo centro stagionale, con un piattone che fa secco Confente. La reazione del Catania è immediata: minuto 40, angolo di Russotto e Sarao, appostato sul secondo palo, di testa riporta il risultato in parità. Parziale primo tempo, dunque, 1-1.

Nella ripresa Vibonese e Catania tirano i remi in barco e non si fanno male. Al 67’ è Russotto, ancora, a mettere i brividi a Marson che vola per deviare ancora una volta in angolo. E' l'ultima emozione della partita: giusto il pareggio.