Sorpresi a festeggiare un compleanno a mezzanotte: 20 sanzionati a Cetraro

Venti giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni la notte scorsa sono stati sanzionati dai carabinieri della compagnia di Paola (Cs) per violazione delle norme di prevenzione del contagio da Covid 19. I venti giovani, intorno a mezzanotte, erano stati sorpresi a festeggiare il compleanno di uno di loro in un casolare situato lungo la SS18, zona ricadente nel territorio comunale di Cetraro, non rispettando il distanziamento, privi dei dispositivi di protezione e fuori dalle loro abitazioni oltre l'orario consentito.