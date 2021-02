Scicli, troppi positivi al Covid tra alunni e docenti: scuole chiuse fino al 4

Troppi contagi Covid a Scicli tra la popolazione scolastica, sia tra gli alunni che il personale. Il sindaco, Enzo Giannone, visti i risultati dei tamponi rapidi e molecolari effettuati negli ultimi giorni, dopo aver sentito i Dirigenti Scolastici, ha disposto che è necessario procedere ad una sanificazione straordinaria di tutte le scuole della città, di ogni ordine e grado, a partire da domani 1° marzo e fino a giovedì 4 marzo 2021. In questi giorni tutte le scuole rimarranno chiuse all’utenza esterna e gli alunni effettueranno didattica a distanza. Le segreterie rimarranno in funzione, anche per adempiere alle procedure necessarie per sottoporre a controlli tutti i soggetti già in quarantena.