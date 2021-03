Barcone con 90 migranti a 36 miglia da Lampedusa, Sea Watch: salvateli

Un barcone con 90 persone, fra cui 14 bambini, si trova a circa 36 miglia da Lampedusa. 'Sea Watch 3' li ha assistiti, ma ha gia' a bordo 363 migranti, soccorsi ieri nel corso di cinque interventi. "Italia e Malta negano supporto. Chiediamo intervento della Guardia costiera - afferma la ong tedesca - l'inadempienza delle autorita' puo' costare un altro naufragio". Ieri al largo della Libia e' affondato un natante: 15 i morti e 95 i salvati dalla Guardia costiera libica che, secondo Alarm Phone, per almeno cinque ore non avrebbe risposto alle richieste di aiuto e che avrebbe negato l'esistenza di vittime. L'Oim ha invece raccolto le testimonianze del drammatico naufragio. Altre 82 persone, secondo Alarm Phone, sarebbero "in pericolo" in zona Sar maltese.