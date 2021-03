Sicilia: il deputato regionale Riccardo Savona querela Claudio Fava per diffamazione

Il deputato Riccardo Savona (nella foto), presidente della commissione Bilancio dell'Ars, ha querelato per diffamazione il parlamentare Claudio Fava, presidente dell'Antimafia siciliana. Savona contesta la nota stampa con la quale, il 27 febbraio, Fava definiva "un precedente grave", "la scelta del governo Musumeci di non costituirsi parte civile nel processo a carico del deputato Savona, rinviato a giudizio per associazione a delinquere e truffa aggravata ai danni della Regione siciliana per i corsi di formazione". Nei confronti del deputato c'è una richiesta di rinvio a giudizio della Procura, il giudice nell'udienza del 25 febbraio ha rinviato la decisione a metà marzo.