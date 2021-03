Istat, crollo del Pil nel 2020 del 7,8%: pressione fiscale al 43%

Nel 2020 il Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 1.651.595 milioni di euro correnti, con una caduta del 7,8% rispetto all'anno precedente. In volume il Pil è diminuito dell'8,9%. Lo rileva l'Istat. Il debito italiano ha raggiunto nel 2020 quota 2.569.258 milioni ed è pari al 155,6% del Pil, mentre l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, misurato in rapporto al Pil nel 2020, è stato pari a -9,5%, a fronte del -1,6% nel 2019. Nel 2020 la pressione fiscale complessiva è risultata pari al 43,1%, in aumento rispetto all'anno precedente (42,4%). Prezzi in crescita tendenziale per il secondo mese consecutivo: a febbraio, secondo le stime preliminari, l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,1% su base mensile e dello 0,6% su base annua.