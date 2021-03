"Barcagate", arrestato l'ex presidente del Barcellona Bartomeu

L'ex presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, l'ex capo del personale, Jaume Masfeerrer e l'attuale direttore generale del club, Oscar Grau, sono stati arrestati dai Mossos d'Esquadra nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto 'Barcagate'. Lo riferiscono fonti giudiziarie.

L'inchiesta e' legata a una societa' esterna che, per conto del club, diffondeva sui social network commenti negativi nei confronti dei giocatori che contestavano la linea della societa' e altre figure invise alla dirigenza. La polizia catalana ha inoltre effettuato perquisizioni presso gli uffici del Barcellona al Camp Nou alla ricerca di informazioni utili all'inchiesta. Le ipotesi di reato sono corruzione e illeciti amministrativi. La denuncia era partita da un gruppo di abbonati raccolti sotto la sigla "Dignitat Blaugrana". L'esplosione dello scandalo, portato alla luce un anno fa dalla stazione radio Cadena Ser, aveva portato, lo scorso aprile, alle dimissioni di sei membri del consiglio d'amministrazione del club. Tra le figure che sono state bersaglio delle campagne social negative figurano l'ex allenatore Pep Guardiola e giocatori di primo piano come Gerard Pique' e Lionel Messi, che era finito nel mirino dopo uno scontro con il direttore sportivo Eric Abidal. Il Barcellona aveva reagito affermando che la societa' reclutata, la I3 Ventures, era stata incaricata semplicemente di monitorare le conversazioni sui social network che avevano come argomento il Barcellona. Emili Rosaud, ex vicedirettrice del club, aveva inoltre sostenuto che il contratto con I3 Ventures presentasse irregolarita' finanziarie.