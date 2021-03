Viola sorveglianza speciale, viene arrestato nel Giarrese

I Carabinieri della Stazione di Sant’Alfio hanno arrestato Lorenzo Grasso, 27 anni, ritenuto responsabile di violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Stanotte, nel corso di un servizio perlustrativo a largo raggio nell’ambito del territorio della Compagnia di Giarre, l’equipaggio di una pattuglia dell’Arma di Sant’Alfio ha immediatamente riconosciuto Grasso, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in quel comune, mentre transitava a bordo di una Fiat Punto condotta da un coetaneo nella frazione di San Giovanni Montebello.

Immediatamente hanno imposto l’alt al guidatore, provvedendo tra l’altro a sanzionarlo poiché in evidente stato di ebbrezza alcolica quindi, analogamente, sanzionando entrambi per aver violato le disposizioni anticovid e procedendo infine all’arresto di Grasso il quale poi, dopo le formalità di rito, è stato posto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.