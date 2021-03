Versi di luce Modica-Gela, conclusa la dodicesima edizione del Festival internazionale

Si è conclusa domenica 28 febbraio la dodicesima edizione del Festival internazionale di CinemaPoesia “Versi di Luce” in streaming, patrocinato dal Comune di Modica e dal Comune di Gela, organizzato dal “CineClub 262”, con la collaborazione di “Club Amici di Salvatore Quasimodo” e Cinecircolo “Stella Maris” di Gela.

Nel corso della serata finale che si è tenuta domenica 28 febbraio dalla pinacoteca del Comune di Gela sono stati conferiti i tre Premi Speciali “Una Voce” alla poetessa Antonella Monaca, “Musica e Poesia” al cantante Giovanni Caccamo, “Teatro e Poesia” all’attore Gaetano Ingala e il premio “Geloinversi” alla regista Emma Dante, con la proiezione dei contributi video dei premiati speciali.

Non sono mancati gli interventi del Sindaco di Modica Ignazio Abbate, del Sindaco di Gela Lucio Greco, dell’Assessore allo Spettacolo e alla Cultura di Modica Maria Monisteri e dell’Assessore allo Spettacolo e alla Cultura di Gela Cristian Malluzzo.

La serata, condotta da Carmen Attardi, ha visto il conferimento del Premio “Giovani Versi di Luce” al corto “Il coraggio dell’amore”, presentato dalla classe 2 A del Liceo coreutico dell’Istituto “G. Verga” di Modica, con l’assistenza delle professoresse Esterina Guglielmino e Giuliana Voi e con la regia del professore Gianluca Abbate.

Inoltre, è stato assegnato il premio “Miglior Videopoesia giovani internazionale” a “Relationshape” di Jiatong Han, una disegnatrice della School of Visual Arts di New York.

Ecco i vincitori del concorso internazionale, selezionati dalle giurie di Modica, con presidente il critico cinematografico Renato Scatà, e di Gela, con presidente il professore Biagio Pardo.

Sezioni “Videoclip” e “Videoarte”: premio “Versi di Luce” per migliore Videoclip a “Piero l’alcolista” di G. Catalanotto (Italia), premio “Geloinversi per migliore Videoclip a “An epilogue” di L. Grinberga (Lettonia), premio “Versi di Luce” e premio “Geloinversi” per migliore Videopoesia a “Where am i?” di C. Qiu (Regno Unito).

Sezione lungometraggi: premio “Versi di Luce a “Qualcosa rimane” di F. D’Ascenzo (Italia).

Sezione cortometraggi: premio “Versi di Luce” a “Charon” di Y. Karcher (Francia) e premio “Geloinversi” a “Five” di J. DeChausse (USA).

Menzioni speciali “Geloinversi”: “Anna” di D. Berenson (Ucraina); “The cage” di D. Petrosnino (Italia).

Menzioni speciali “Versi di Luce”: “Anna di D. Berenson (Ucraina); “Pipo, the blind love” di H. Le Gourrierec (Francia).