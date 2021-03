Sanremo al via, Amadeus: cinque serate di serenità e belle canzoni

"Ti posso dire che 30 anni fa non avrei mai immaginato che tu diventassi quello che sei oggi? Sei un grande organizzatore, una persona di grande spessore. La Rai e' fortunata". Fiorello non risparmia complimenti all'amico Amadeus che per il secondo anno lo ha voluto al suo fianco a Sanremo. Giunto alla sua 71esima edizione, il Festival è ai nastri di partenza: prendera'il via domani sera e si concludera' sabato. Cinque serate ricche di varieta', ospiti, spensieratezza e naturalmente musica. Cinque serate in cui la coppia non si risparmiera':"Io e Amadeus siamo ormai inseparabili, neanche Renzi riuscirebbe a dividerci" assicura Fiorello. "A maggio, quando ho iniziato a lavorare al Festival, speravo che in questo periodo la situazione sarebbe stata migliore. Mai avremmo immaginato di non avere un pubblico. Ho avuto pero' il sostegno di tutti a cominciare da Rosario che mi ha chiamato e mi ha detto 'guarda, anche se non c'è il pubblico noi dobbiamo farlo per il pubblico a casa'" ha spiegato il conduttore e direttore artistico al primo incontro con la stampa a cui hanno partecipato, presso il Teatro del Casinò, anche il direttore di Rai1 Stefano Coletta, il vicedirettore Claudio Fasulo e il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri. "L'obiettivo è chiudere per l'una e mezza. Speriamo di non sforare troppo e soprattutto di arrivarci con piacere" ha detto Amadeus ai giornalisti. "Sanremo e' un evento che fa da cassa di risonanza come nient'altro in questo Paese. E questo è uno dei motivi per i quali abbiamo voluto tenere Sanremo - ha aggiunto il conduttore che ha raccontato: - ci sono dei cantanti che sono venuti a provare con grande emozione dicendo 'è un anno che non suono con una band'". Certo Sanremo non può "risolvere i mali del mondo" ma non sarà "dismesso" o "sottotono". Sara' un Sanremo per "regalare spensieratezza ai telespettatori" e per "riaprire alla musica": "Case discografiche, musicisti, tecnici: sono tantissime le persone che lavorano dietro ogni cantante e quindi è l'occasione per far lavorare queste persone." "Regaleremo al nostro pubblico cinque serate di serenità e belle canzoni" ha sottolineato Amedeus. Ne e' convinto anche Fiorello: "Nessuno in sala, milioni a casa. Sarà una esperienza nuova che sarà bellissima. Sono onorato di esserci e contento di fare un'esperienza talmente nuova come quella di uno show senza pubblico. Nessuno in sala, milioni a casa: affronto questo contrasto con felicità e curiosità."

"Sono molto emozionato. Sanremo 2021 è stato un percorso difficile ma oggi possiamo dire che ci siamo" ha detto Amadeus che ha annunciato ospiti e novita'. Tra queste la presenza all'Ariston di Laura Pausini che sarà ospite mercoledì mentre giovedì I Negramaro renderanno omaggio a Lucio Dalla. Fiorello cantera' ed e' in programma anche un omaggio a Carosone insieme a Enzo Avitabile nella serata di mercoledi'. Ma sono tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco dell'Ariston: da Diodato a Gigliola Cinquetti, da Fausto Leali a Marcella Bella fino a Umberto Tozzi che si esibira' con la sua band sabato. E ancora la Banda musicale della Polizia di Stato con due "guest", la violinista Olga Zakharova e il sassofonista Stefano Di Battista. Senza dimenticare le presenze fisse oltre a Fiorello: Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro (e i suoi "quadri"). Le donne del Festival? Tante. Tra loro: Matilda De Angelis, Elodie, Vittoria Ceretti, Barbara Palombelli, Ornella Vanoni, Loredana Bertè, Beatrice Venezi, Simona Ventura, Serena Rossi, Tecla Insolia, Giovanna Botteri e l'infermiera Alessia Bonari, divenuta famosa per aver pubblicato un selfie del suo volto segnato da ore di lavoro con la mascherina a causa dell'emergenza Coronavirus. I tredici artisti della categoria Campioni che si esibiranno domani - martedì 2 marzo nella prima serata del Festival di Sanremo - saranno, in ordine alfabetico Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce e Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin, Max Gazzè. Tra le Nuove Proposte, sempre in ordine alfabetico, Avincola, Elena Faggi, Folcast, Gaudiano. Mercoledì 3 marzo, per i Campioni, sarà invece la volta di Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, Gio Evan, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Noemi, Orietta Berti, Random, Willie Peyote. Per le Nuove Proposte, infine, ci saranno Davide Shorty, i Dellai, GretaZuccoli, Wrongonyou. Il conto alla rovescia è inizato.