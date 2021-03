E' morta Sonia Alvarez, compagna di Piero Guccione e pittrice del Gruppo di Scicli

E’ morta a Parigi, all’età di 88 anni, la pittrice Sonia Alvarez, legata artisticamente e sentimentalmente a Piero Guccione (deceduto nel 2018), con il quale visse per 40 anni nella casa di contrada Quartarella, tra Scicli e Modica. Nata a Marsiglia da genitori greci, frequentò l’atelier di Marguerite Allard. Dopo aver vissuto in Marocco, a Parigi, in Olanda, nel 1966 tornò nella capitale francese dove frequentò artisti come Titina Maselli, Laurence e Fabio Rieti, Gilles Aillard, Leonardo Cremonini.

Nel 1977 conobbe Piero Guccione e due anni dopo si trasferì con lui in Sicilia. Legò la sua esperienza artistica alla nascita, nell’81, del “Gruppo di Scicli“, che contribuì a fondare insieme a Guccione, Franco Sarnari, Franco Polizzi e Carmelo Candiano.

Il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, e l’amministrazione comunale in una nota hanno espresso il proprio cordoglio per la scomparsa della pittrice “che ha tanto amato Scicli, contribuendo alla sua crescita culturale“. L’amministrazione valuterà nei prossimi giorni “le iniziative per ricordare in maniera adeguata la figura di Sonia Alvarez: alcune opere dell'artista sono custodite a Palazzo Spadaro".