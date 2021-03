I giudici egiziani lasciano in carcere Zaki per altri 45 giorni

In anticipo di 24 ore, e' arrivata la notizia che Patrick Zaki dovra' restare almeno altri 45 giorni in carcere: i giudici hanno rinnovato la custodia cautelare per lo studente egiziano dell'Universita' di Bologna in prigione da oltre un anno con l'accusa di propaganda sovversiva. A riferirlo sono stati gli avvocati della Ong Eipr che attendevano per domani la sentenza. Una decisione che rende sempre piu' difficile andare avanti, ha riconosciuto il giovane che, durante una visita della madre, molto provato, le ha comunque fatto coraggio, esortando a cercare di restare ottimisti. Durissima la reazione di Amnesty International Italia: "A questo punto sembra chiaro che le autorita' egiziane vogliono tenere Patrick Zaki in carcere per tutto il tempo che la legge consente, dimenticando che si tratta di una detenzione arbitraria, illegale e immotivata di un prigioniero di coscienza che non puo' neppure difendersi dalle accuse fabbricate nei suoi confronti", ha commentato il portavoce, Riccardo Noury. "Va fatto tutto il necessario, chiamando in causa la Farnesina e le istituzioni italiane tutte, per far si' che questa intenzione persecutoria delle autorita' egiziane di trattenere Patrick per chissa' quanto tempo ancora in carcere non si realizzi", ha aggiunto. A Zaki, "ancora recluso in Egitto", ha rivolto "un pensiero" il nuovo sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova. Come ha riferito su Twitter il gruppo FreePatrick, durante la visita della madre, il giovane e' apparso visibilmente provato dalla lunga detenzione, ma ha comunque cercato di fare coraggio ai suoi cari nonostante la situazione sia sempre piu' difficile. Il 28enne ha immediatamente "chiesto della salute del padre. Era preoccupato perche' non sapeva quello che stava succedendo": non aveva avuto la possibilita' di chiedere nulla ai suoi legali ieri, aveva solo "colto l'immagine generale". Patrick ha anche spiegato che "nessuno gli notifica il risultato delle udienze, capisce che la sua detenzione e' stata rinnovata quando vengono a prendere coloro che sono stati rilasciati e non bussano alla sua cella". Il giovane studente ha espresso la sua "piu' profonda gratitudine a tutti i sostenitori", dopo aver capito quanto supporto gli e' arrivato; un ringraziamento anche ad amici, colleghi e professori in Egitto e in Italia. In particolare, e' rimasto "particolarmente toccato" dall'iniziativa degli studenti che gli hanno scritto decine di lettere e "ha chiesto alla madre di stamparle e portargliele alla prossima visita". Salutando la madre, Patrick, "visibilmente ansioso, si e' sforzato di sorridere e ha detto che non dovremmo perdere la speranza e dobbiamo cercare di restare ottiministi anche se sta diventando sempre piu' difficile". "Questo e' il nostro Patrick, che cerca sempre di essere positivo e forte per tutti quelli attorno a lui", ha sottolineato il gruppo.