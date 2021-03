Rosolini non ha più il sindaco: Incatasciato sfiduciato dal Consiglio

Tine out. E' scoccato 52 minuti dopo la mezzanotte. Rosolini non ha più il sindaco. Pippo Incatasciato di Italia Viva ha incassato la mozione di sfiducia dell'aula a 28 mesi dall'insediamento di un'amministrazione già sostenuta da Pd, Italia Viva, ex Forza Italia ed ex 'Rosolini la Nostra Terra', una costola di Fratelli d'Italia e le due consigliere di 'Insieme per Rosolini' che erano state elette con i 'Giovani Rosolinesi'. Non è servito neppure il coupe de theatre del presidente del consiglio comunale, Piergiorgio Gerratana, che dopo il suo intervento iniziale, ha rassegnato le dimissioni. Gerratana ha replicato alle accuse che gli sono arrivate dall'opposizione. Ha detto di avere svolto il suo ruolo con imparzialità e di avere incassato per le sue funzioni, 12 euro al giorno. Meno di un bracciante in nero. Una risposta indiretta al consigliere di opposizione, Giovanni Spadola che lo aveva accusato attraverso i media. Il sindaco ha cercato l'impossibile pur di salvare la carica. Ha chiesto scusa alla sua disciolta maggioranza ed anche all' opposizione. Ha parlato più di un'ora, a tratti commovente, nel suo appello ad andare avanti per il bene comune. Incatasciato ha ribattuto punto su punto a tutte le accuse messe nero su bianco nella mozione di sfiducia. Poi si è allontanato dall'aula per una mezz'ora abbondante. Corrado Roccasalvo dagli scranni dell'opposizione, gli ha consigliato di fare un passo indietro 'perchè non aveva più la maggioranza'. Dichiarazione di voto a sfavore del sindaco è stata fatta da Maria Concetta Iemmolo e da Annamaria Cataudella, che aveva sostenuto nella prima ora il sindaco 'credendo in un nuovo progetto' per Rosolini.

Anche Enzo Vigna nella dichiarazione di voto ha detto sì alla sfiducia, puntualizzando che la sua 'sfiducia' è politica e non personale. Giovanni Spadola ha chiesto alla presidenza dell'aula di mettere agli atti il suo documento sulla sfiducia, dove ha ripercorso due anni di amministrazione 'vuota' che ha pure creato malumori tra i dirigenti del Comune.

Tino Di Rosolini ha ancora una volta dimostrato di avere una marcia in più rispetto ai colleghi consiglieri, metà dei quali potranno rientrare in Consiglio, ma solo da spettatori. Di Rosolini ha detto che ci sono amministrazioni buone ed altre scadenti. "Il commissario che sarà a tempo' non potrà essere 'il castigo di Dio per la città'. Con la voce spezzata dall'emozione, è intervenuto Emanuele Monaco. Lui e Franco Arangio sono stati vicini all'amministrazione, ma Monaco ha detto "caro Pippo renditi conto che non ci sono più i numeri per potere andare avanti. In questi due anni e mezzo abbiamo fatto anche delle buone cose".

Luigi Calvo di Forza Italia, ribadendo la sua amicizia con Incatasciato, lo ha pèerò accusato di essersi affidato alle persone sbagliate. "Noi - ha detto Calvo - chiedevamo visibilità politica. Se lei questa sera restasse sindaco, dovrà fare piazza pulita di esperti e di faccendieri". Il consigliere Piero Assenza per il Pd ha detto no alla sfiducia, stesso discorso delle due consigliere di 'Insieme per Rosolini' Evelina Gambuzza e Lorena Giarratana. Anche Massimo Runza di Italia Viva ha detto che il "Progetto Incatasciato non andava interrotto".

Il consiglio ha poi votato con appello nominale: 10 a favore per la sfiducia e 6 contrari. Incatasciato va casa.