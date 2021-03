Grande Fratello Vip 5, trionfa Andrea Zorzi in finale con Pierpaolo Pretelli

Tommaso Zorzi è il vincitore del Grande fratello Vip 5. Nella finalissima il voto del pubblico lo ha consacrato, avendo la meglio su Pierpaolo Pretelli. Tommaso Zorzi è un influencer e creator originario di Milano, noto al pubblico per essere un volto ricorrente di Riccanza e per aver partecipato a Pechino Express. E’ uno dei giovani più ricchi d’Italia ed è stato protagonista anche dell’ultimo Riccanza Deluxe. a Pierpaolo Pretelli non rimane che abbracciare e vivere una lunga love story con la fidanzata Giulia Salemi conosciuta nella casa del Grandefratello Vip5.