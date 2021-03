Terremoto nel fortino di via Algeri, 30 arresti a Siracusa per armi e droga

E' stata battezzata "Algeri" l'operazione antidroga dei carabinieri del Comando provinciale di Siracusa che hanno eseguito 30 misure cautelari chieste dalla Dda di Catania e disposte dal gip, per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dall'uso delle armi e dall'impiego di minori. I militari del Nucleo Investigativo del Reparto operativo hanno fatto luce su un vasto giro di cocaina, crack, marijuana, hashish e metanfetamine. Il gruppo criminale aveva costituito una piazza di spaccio delimitata anche da cancelli abusivamente collocati e protetta da vedette, capace di produrre incassi fino a 25 mila euro al giorno. Spacciava anche in prossimita' di scuole, avvalendosi di minori. Diciassette indagati sono risultati percettori del reddito di cittadinanza. Scattate numerose perquisizioni con cani antidroga, anche per la ricerca di armi ed esplosivi. Impiegati circa 150 militari, con gli assetti specialistici del 12esimo Reggimento carabinieri Sicilia di Palermo e dello Squadrone Eliportato carabinieri Sicilia di Sigonella, nonche' un elicottero Nel blitz dei carabinieri 'Algeri', sono 24 le persone finite in carcere,mentre 6 sono ai domiciliari. (SEGUE)