Fuochi d'artificio per il sindaco di Rosolini sfiduciato, Spadola: "Un gesto da idioti"

All'1 di notte fuochi d'artificio per salutare la sfiducia al sindaco di Rosolini, Pippo Incatasciato. Sono stati sparati in piazza Masaniello, sovrastando il cielo sopra il municipio. Un gesto che per molti è apparso fuori luogo e fuori tempo. A stigmatizzare l'anomalo comportamento di alcuni, è il consigliere Giovanni Spadola, uno degli oppositori dell'amministrazione mandata a casa. Spadola scrive sul suo profilo Facebook: " E' stato un gesto da idioti quello di sparare i fuochi d'artificio stanotte in piazza Masaniello per salutare la mozione di sfiducia al sindaco di Rosolini. Da consigliere dell'opposizione, quella della scorsa notte è stata una sconfitta della politica locale, un insuccesso della classe dirigente ed in queste circostanze, che direi drammatiche, non ci possono essere nè vincitori, nè vinti. Avere sfiduciato il sindaco è stata l'estrema ratio per dare una scossa a tutti i partiti ed i Movimenti che hanno a cuore le sorti del nostro paese, sempre più in ginocchio con una popolazione che ha sempre più fame nel vero senso della parola ed anche senza lavoro. I fuochi pirotecnici si sparano per le feste e per i Santi. Oggi. 2 marzo, a Rosolini è un giorno di grande tristezza. All'ex sindaco Incatasciato tutta la mia solidarietà e quella dei 'Giovani Rosolinesi' ".