Covid: 38 equipaggi Gdf Catania impegnati in controlli

Ottantuno militari della guardia di finanza del comando provinciale di Catania, distribuiti in 38 equipaggi, hanno partecipato la settimana scorsa ai servizi di controllo sul rispetto delle norme anti Covid-19, coordinati dalla Questura, controllando 221 persone e 24 esercizi commerciali. A Caltagirone e nel porticciolo di Acitrezza sono stati identificati e denunciati due uomini che, a bordo delle loro auto, erano ingiustificatamente in giro di notte, violando il 'coprifuoco'. Nell'ambito degli stessi controlli, al mercato ittico di Acitrezza, i militari della Sezione Operativa Navale di Catania hanno individuato un soggetto in possesso di circa 20 kg. di neonato di sarda da destinare alla vendita o alla somministrazione di taglia inferiore alla minima di riferimento per la conservazione delle specie marine. L'uomo è stato sanzionato.