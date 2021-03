Covid, verso la chiusura delle scuole nelle 'zone rosse'

Scuole chiuse in zona rossa e facoltà nelle altre regioni di chiudere gli istituti se, a livello locale, si raggiungono 250 casi ogni 100mila abitanti. E' la linea decisa, in vista del nuovo dpcm, dalla Cabina di regia a Palazzo Chigi che ha espresso "preoccupazione per le varianti del Covid". Intanto, parte a Milano la sperimentazione per somministrare i vaccini ai civili, anche disabili, nei 'drive-in' della Difesa. E parte la vaccinazione nelle carceri. La ministra della Giustizia Cartabia avverte che si vigilerà sui tempi ("Bisogna procedere veloci") e che sarà possibile seguire i risultati sul sito del ministero.