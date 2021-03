Open Arms: false accuse alla Mare Jonio, il salvataggio non è crimine

"Le autorità italiane stanno nuovamente criminalizzando il salvataggio in mare e RescueMed. Siamo solidali con i nostri amici di Mediterranea. Il salvataggio in mare non è un crimine! I veri criminali sono quelli che lasciano che le persone anneghino in mare, non assistono e respingono le persone illegalmente". A scriverlo su Twitter è Open Arms, dopo l'inchiesta della Procura di Ragusa sulla nave umanitaria Mare Jonio con quattro indagati: per i magistrati avrebbero preteso un pagamento per il trasbordo dei migranti. "Hanno messo fine a uno stand-off di 37 giorni a bordo di Maersk Etienne vicino Malta - scrive ancora Alarm Phone -. Le accuse sono false, intendono criminalizzare il soccorso in mare. Piena solidarietà ai nostri amici di Mediterranea!".