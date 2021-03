Vaccini, Austria e Danimarca: basta affidamento sull'Ue

"Bisogna lavorarci, ma sono abbastanza ottimista" sulla possibilità che i piani nazionali di ripresa e resilienza possano godere dell'esborso anticipato del 13% "prima della pausa estiva". Lo dice il Commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni. Intanto, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz annuncia un cambio di rotta per quanto riguarda i vaccini. Austria, Danimarca e gli altri 'first mover' "in futuro non faranno più affidamento sull'Ue e, insieme a Israele, nei prossimi anni produrranno dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni del Covid e lavoreranno insieme alla ricerca di opzioni di trattamento", afferma. La decisione di Vienna "è legittima" ribatte la Commissione Ue. La Germania starebbe pensando di prorogare al 28 marzo il lockdown.