Rosolini, palestra ristrutturata coi soldi della scuola e coi fondi privati

Sono stati ultimati i lavori di messa in sicurezza e agibilità della palestra dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Archimede” di Rosolini. Si è trattato di un intervento indispensabile per una struttura che era stata pesantemente interessata da infiltrazioni di acqua che avevano determinato la formazione di umidità, muffa e distacchi di intonaco.I lavori, iniziati lo scorso autunno, sono consistiti nel rifacimento di intonaci e tinteggiatura bicolore delle pareti, nella sistemazione del parquet con sostituzione del battiscopa e nella sostituzione dei pannelli in cartongesso e della rete di protezione del soffitto.

L’opera di edilizia scolastica è stata finanziata con i fondi del bilancio della scuola per l’acquisto del materiale, diligentemente utilizzati dalla dirigente scolastica Maria Teresa Cirmena e da Giuseppina Giarratana, ma un contributo è giunto anche dai privati.

Sull’urgenza e l’importanza di tali interventi si è espressa anche la dirigente scolastica dell’Archimede, che ha così commentato: “Ilrestyling della palestra è un’opera che abbiamo inteso realizzare con grande determinazione. Si è trattato di un importante intervento di ristrutturazione e riqualificazione del sito che da tempo era atteso e che si inserisce nella nostra volontà di garantire ai ragazzi una scuola agevole, inclusiva, funzionale e sicura. Un obiettivo raggiunto grazie anche alla generosità dei privati che, ancora una volta, hanno dimostrato l’attaccamento verso la nostra istituzione e la cura per il benessere della comunità scolastica tutta finanziando parte dei lavori. Infine, rivolgo un ringraziamento particolare ai docenti di Scienze Motorie, i professori Cesare Cataudella e Francesco Libra che, con professionalità e precisione, guidati dall’architetto Giovanni Vindigni, si sono adoperati, gratuitamente, persino durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, rendendo possibile il nuovo look dei locali in tempi record. Oggi, finalmente, questo spazio comune di cui usufruiscono tutti gli studenti dei tre plessi della scuola, Liceo, Ipct, Itis,torna al suo splendore. La palestra è da sempre il luogo simbolo in cui, ogni giorno, oltre al regolare svolgimento delle attività fisica, si favorisce l’integrazione e la socializzazione dei nostri ragazzi”.

(Nella foto da sinistra Libra, Cirmena, Giarratana e Cataudella)