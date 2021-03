Catania, trovato con la marijuana in casa: arrestato

Carabinieri della "Squadra Lupi" del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato il 26enne catanese Emanuele Spadicchia per spaccio sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione nella sua abitazione, militari dell'Arma hanno trovato e sequestrato complessivamente circa 400 grammi di marijuana, materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi per la vendita al minuto e un bilancino di precisione. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.