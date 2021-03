Il cioccolato, i segreti di una ricetta siciliana sulla TV francese con Bonajuto e Caffè dell'Arte

La rete televisiva francese TF1 ha realizzato a Modica un servizio sul cioccolato che si produce nella città della Contea, intervistando due storici produttori della "barretta" famosa in tutto il mondo, e andando a curiosare nelle loro botteghe artigiane: la Dolceria Bonajuto e il Caffè dell'Arte. Pierpaolo Ruta e Aurelio Iacono hanno illustrato i segreti del cioccolato che, da alcuni anni, abbinato indissolubilmente alla città di Modica e ne costituisce un veicolo promozionale di eccezionale importanza. Il servizio è andato in onda lunedì sera nel Telegiornale delle 20 che ha una media di ascolto di otto milioni di persone. "Cioccolato, i segreti di una ricetta siciliana", il titolo del servizio che mostra la preparazione del cioccolato nel laboratorio Bonajuto e la realizzazione di un dolce tipicamente modicano, le "mpanatigghie", con cioccolato e carne tritata, nel laboratorio del Caffè dell'Arte. Il cioccolato tradizionale prodotto artigianalmente a Modica ancora in primo piano anche in Francia.