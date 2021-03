Ragusa, inaugurato Il baby Pit Stop Unicef al Castello di Donnafugata

E' stato inaugurato lunedì pomeriggio l’annunciato Baby Pit Stop Unicef al Castello di Donnafugata. L’area di sosta Unicef dedicata alla mamma che allatta e ai genitori che necessitano di cambiare il pannolino al proprio bimbo è stata realizzata in uno stile semplice ma assai curato, dal Comitato Provinciale per l’Unicef di Ragusa e dal Club di Ragusa del Soroptimist International, prevendendo anche un’area gioco per i bambini, e in un ambiente prezioso, che dà sul bel cortile del complesso monumentale, ambiente concesso dal comune di Ragusa.

A seguire ogni fase della realizzazione, a proporre l’iniziativa alle istituzioni cittadine, sono state le presidenti provinciali Elisa Mandarà per Unicef Ragusa e Carmela Leone per il Soroptimist. Presenti all'inaugurazione la presidente nazionale di Unicef Italia Carmela Pace e il presidente regionale di Unicef Sicilia Vincenzo Lorefice.