Colapesce debutta a Sanremo, il sindaco di Solarino: "Sostenete Lorenzo"

Debutto tutto siciliano al 71esimo festival di Sanremo per la coppia Colapesce - Di Martino, tra i 26 artisti in gara al Teatro Ariston in un clima spettrale per mancanza del pubblico per effetto della pandemia. Colapesce, che è nome d'arte, all'anagrafe si chiama Lorenzo Urciullo, è di Solarino in provincia di Siracusa, mentre Antonio Di Martino, è pure lui siciliano, ma di Misilmeri, nel Palermitano. I due cantautori 'Made in Sicily, sono amici da tempo, sono tra i favoriti al successo finale. Bello ed orecchiabile il brano che hanno presentato nella serata d'esordio 'Musica leggerissima'. Ma il tifo per loro è di tutti i siciliani. Il sindaco di Solarino, Seby Scorpo invita i solarinesi a sostenere Colapesce e sul sito ufficiale del Comune scrive: "A Lorenzo, per il quale chiediamo il massimo sostegno di tutta la comunità solarinese, già insignito del premio “Solarinesi Eccellenti” nel 2013, va il nostro più affettuoso augurio di un festival che lo possa consacrare ai più alti livelli della musica italiana di questo nuovo millennio. Forza Lorenzo, Solarino è con te!"