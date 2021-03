Modica, giornata internazionale della guida nel segno di Pietro Floridia

La "Giornata internazionale della Guida Turistica" sarà celebrata a Modica domenica prossima, 7 marzo, alle 17, nelle atmosfere liberty delle sale di Palazzo Floridia, nella parte alta della città. E' in questo palazzo che nacque il grande musicista modicano. Protagonista della giornata anche il racconto della vita di Pietro Floridia. L’evento, organizzato dall’ Associazione delle Guide Turistiche della Provincia di Ragusa (AGT Ragusa), - in collaborazione con l’Associazione Brunier di Lucca, Herakles di Modica e con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa - sarà tenuto, eccezionalmente in modalità virtuale, sulla pagina Facebook delle Guide turistiche della Provincia di Ragusa. L’AGT Ragusa opera da quasi vent’anni su tutto il territorio Ibleo, promuovendo e valorizzando la bellezza dei suoi monumenti. La visita guidata digitalizzata di Palazzo Floridia è la risposta che si vuole dare al triste momento che tutto il comparto turistico sta attraversando, ma che vede le guide turistiche più determinate che mai a veicolare cultura, nonostante le distanze fisiche che questa pandemia impone. Sarà sufficiente uno smartphone, un tablet o un PC per ritrovarsi, comodamente da casa, all’interno delle meravigliose sale del Palazzo liberty, in compagnia delle guide turistiche dell’AGT Ragusa. Le guide racconteranno gli episodi più significativi della vita dell’operista e si potranno esplorare, virtualmente, le sale più belle della sua casa natale. La giornata internazionale della guida turistica sarà anche l'occasione per una riflessione su una decisione che il mondo della cultura non può accettare. L'ex Provincia, infatti, ha deciso di vendere il palazzo che fu acquistato dalla Provincia nel 2001 e per il quale più volte, al fine di rendere omaggio al grande musicista, è stata individuata come destinazione naturale quella di un centro culturale, con particolare riferimento a studi ed iniziative musicali. Lo stesso Ente, nel 2009 ,decise di provvedere alla redazione di un progetto di circa un milione e centomila euro per la messa in sicurezza ed il recupero dell’edificio, confermando la sua utilizzazione a fini culturali. Ora, la decisione di vendere l'immobile.

Pietro Floridia è considerato dagli esperti come uno dei più grandi compositori italiani di musica lirica. Candidato ad ereditare il ruolo di Giuseppe Verdi, il maestro fu oggetto, ad inizio del ‘900, di crudeli e odiose maldicenze da parte degli ambienti musicali del tempo e, dunque, costretto ad un volontario esilio negli Usa.

Musicista eclettico e raffinato, Pietro Floridia nacque a Modica nel 1860 e morì a New York nel 1932. Prima di emigrare in America, nel 1902, insegnò pianoforte al Conservatorio di Napoli; in seguito diresse l'Orchestra Sinfonica Italiana. Geniale compositore di brani per orchestra e pianoforte, concertò anche alcune opere teatrali. Sue opere sono: Carlotta Clèpier, Maruzza, La Colonia Libera.