Attesa nel pomeriggio ad Augusta la Sea Watch 3 con a bordo 363 migranti

E attesa intorno alle 17, al porto di Augusta, secondo stime della ong tedesca, la 'Sea Watch 3', con a bordo 363 migranti soccorsi in cinque interventi al largo delle coste della Libia. Allertati i soccorsi cosi' come il personale dell'azienda sanitaria per provvedere all'esecuzione dei tamponi che, come da protocollo, saranno effettuati sul natante di soccorso. Poi il previsto trasbordo di una parte del folto gruppo sulla nave quarantena.