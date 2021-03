Raduno scout, scoppiano i contagi: chiuse le scuole di Portopalo di Capo Passero

Chiuse in via precauzionale le scuole di Portopalo di Capo Passero dopo alcuni casi di positività tra i partecipanti a un raduno scout avvenuto domenica. Il sindaco del borgo marinaro, Gaetano Montoneri, ha disposto la sanificazione dei locali che ospitano gli edifici scolastici, in attesa di conoscere l'esito dei tamponi a cui si sono sottoposti coloro che hanno preso parte al raduno, tra cui diversi ragazzini. "E' stata una manifestazione - spiega il sindaco di Portopalo, Gaetano Montoneri - che non ho autorizzato io, ma che si e' tenuta in uno spazio aperto, nel rispetto delle norme anti Covid. Ipotizzo che tra quelli che hanno partecipato c'erano dei positivi, per cui, in via precauzionale, ho deciso di chiudere le scuole di Portopalo".