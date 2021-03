Caltanissetta, 55enne muore soffocato mentre mangia in un panificio

Sarebbe morto per soffocamento da cibo un uomo di 55 anni deceduto ieri all'interno di un panificio a Caltanissetta. E' quanto stabilito dal medico legale in seguito all'ispezione cadaverica. Il decesso sarebbe avvenuto per asfissia meccanica favorita dall'uso di farmaci che avrebbero ridotto la capacità di deglutizione e il riflesso della tosse. La tragica morte è avvenuta davanti agli occhi degli avventori e dei proprietari del panificio che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Nonostante le manovre dei sanitari, non è stato possibile rianimare la vittima. In un primo tempo si era ritenuto che a causare il decesso fosse stato un infarto.