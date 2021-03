Violate regole anti covid: 7 persone sanzionate a Noto

Nelle giornate del 27 e del 28 febbraio e dell’1 marzo, agenti del Commissariato di Noto hanno effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio in tutto il centro storico netino, esteso anche ai quartieri Macchina del ghiaccio, Crocifisso e alle aree periferiche costiere e collinari. In totale sono state identificate 65 persone, controllati 43 mezzi ed elevate 17 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e 7 per violazioni alle norme anti covid per un totale di oltre 16.000 euro.

20 sono stati i soggetti sottoposti ad obblighi controllati e 5 i sequestri di autoveicoli.