Siracusa, rubò tender al porto: obbligo di dimora a 20enne per il furto

Nel pomeriggio di ieri, agenti della Polizia di Frontiera Marittima di Siracusa hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, emessa dal GIP del Tribunale di Siracusa, nei confronti di un giovane di 20 anni. Il predetto è responsabile di furto aggravato commesso in Siracusa il 13 agosto 2020. L’attività investigativa, che ha condotto all’emissione della misura in argomento, trae origine dal furto di un tender avvenuto il 13 agosto 2020 nel porto di Siracusa in danno di un turista straniero e successivamente rinvenuto alla foce del fiume Anapo. Le indagini, che sono state esperite con l’ausilio di alcune telecamere di video sorveglianza, hanno consentito di cristallizzare il furto e sono state suffragate dall’attività di polizia giudiziaria svolta sul luogo del rinvenimento.

Inoltre, sul tender è stata rilevata una impronta papillare che, debitamente sottoposta ad accertamento tecnico scientifico da parte del Gabinetto provinciale di Polizia Scientifica, ha avvalorato le ipotesi investigative determinando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla responsabilità del giovane siracusano.

(foto archivio)