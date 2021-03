Musumeci commissario per la Catania - Ragusa, il M5s: "Bene, agisca"

"Apprendiamo che sarà Musumeci, e non un tecnico, il commissario per la realizzazione della Ragusa-Catania. Per noi nessun problema e nessun pregiudizio, l'importante è che quest'opera, attesa da decenni, venga realizzata nei tempi previsti". Lo afferma la deputata M5s all'Ars, Stefania Campo. "Musumeci - aggiunge - già commissario per l'emergenza Covid e commissario per l'emergenza rifiuti, non ha certo brillato per efficienza, a questo punto non ci resta che sperare che da commissario per la Ragusa-Catania ci stupisca. Speriamo solo che essendo un amministratore pubblico e non un tecnico abbia tutta la volontà e lo spirito di servizio per velocizzare i lavori e sciogliere pragmaticamente le varie difficoltà burocratiche che potranno venirsi a verificare. Noi continueremo a vigilare come abbiamo sempre fatto, affinché si rispetti il crono programma dell'opera, che prevede l'inizio dei lavori per novembre 2021".