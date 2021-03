Karting, a Ispica sabato 6 e domenica 7 il terzo round del Campionato Regionale Aci Sport

Prosegue a ritmo incalzante la serie promossa dalla Delegazione Regionale Aci Sport e organizzata dalla P.K.S. Italia Motorsport. "Il karting in questo periodo – ha commentato il Delegato/Fiduciario Daniele Settimo - continua ad essere al centro della attenzione e siamo molto soddisfatti dei numeri fin qui conseguiti sia in tema di partecipazioni sia di seguito multimediale che ha riscosso, non potendo ricevere l’abbraccio del pubblico in presenza. L’esperto staff organizzativo, che ringrazio, come per la scorsa stagione, ha gestito al meglio la particolare situazione dovuta alla pandemia e tutto si è svolto in totale sicurezza. Possiamo andare tranquillamente avanti in questa direzione." Il campionato regionale dopo le prime due gare ha fornito le prime indicazioni, specie in alcune categorie nelle quali alcuni dei piloti più accreditati si sono subito messi in luce. E’ il caso della classe regina, la 125 KZ 2, nella quale ha fin qui dominato il messinese Angelo Lombardo del team VRT, su Parolin. Il suo score impressionante di tutte vittorie fra gara e pre finale, lo ha portato già a 70 punti nella classifica che vede rispettivamente a secondo e terzo posto, il trapanese Massimiliano Mazzara del team Puccio Racing con 31 punti e il ragusano Salvatore Gentile del team Taccetta 30.

La lotta è serratissima invece nella categoria 125 KZN 125 Junior, nella quale prevale al momento il nisseno Boris Cutaia del CM Motorsport con 44 punti +1 soltanto rispetto al catanese di Mascali Gaetano Messina del team SVM. Al terzo posto con 35 punti, dopo l’assenza della prova inaugurale di Melilli, si trova il cefaludese Angelo Castiglia, anche lui del Team VRT, autore del doppio successo a Minoa.

In categoria 125 KZN Under, testa a testa fra il palermitano Alessio Ferlisi del Team PRK che ha 59 punti e il catanese Giuseppe Nicolosi del Team Taccetta a 57. Terzo posto per il nisseno del Team Tiranno, Giuseppe Petix , che ha raggiunto quota 45.

A punti nella 125 KZN Over solo il veterano catanese Alfio Messina (35pt) del team S.S Racing e il palermitano Tiziano Di Maio (13,5Pt), in attesa che nelle prossime prove qualche altro pilota “Over” si unisca a loro.

Nel monomarca IAME X-30 guida la classifica, il cefaludese Pietro Cavoli del team Taccetta con 48,5 punti davanti a Leonardo Bonomo 42.5 punti.

Appassionanti come sempre le categorie riservate agli allievi: Nella 60 Mini Gr.3 Internazionale, dopo le prove fin qui disputate è in testa il nisseno Cristian Blandino, del team CM Motorsport con 55 punti davanti a Salvatore Sardo del team Castorina con 53. Al terzo posto il ragusano Daniele Schillaci, del team Vacirca Racing.

Nella 60 Minikart, alle spalle dell’attuale leader con 50 punti Lorenzo Maio, del team Kc Villeneuve, risultano appaiati a 45 punti, Andrea Casella del team Greco Racing e Andrea Castro del team Castorina.

Il programma del 3° round che si disputerà sulla pista “Vincenza “ di Ispica prevede: sabato la giornata di prove libere. Domenica dopo un turno di rifinitura, le prove cronometrate e a seguire la fase clou con Pre Finali e Finali.