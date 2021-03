Modica, le “Veneri” per celebrare la Giornata della donna: evento su Facebook alle 14 dell’8 marzo

Con una diretta Facebook delle " Veneri " di età neolitica che si trovano al Museo Civico di Modica " Franco Libero Belgiorno" sarà celebrata la Giornata Internazionale per i diritti della donna, il prossimo 8 marzo.

L’evento sarà trasmesso dalle ore 14.00 in prima visione sulle pagine del Museo. Sarà possibile seguire l’appuntamento successivamente sempre sulle pagine del Museo.

Il programma della celebrazione prevede un saluto dell' Assessore alla Cultura, Maria Monisteri e quindi un intervento del Direttore onorario del Museo, l' archeologo Giovanni Di Stefano che si soffermerà sugli aspetti formali e artistici delle due statuette su ciotolo di età neolitica esposte nel Museo.

In chiusura due altri interventi: quelli del Presidente e della segretaria dell' Associazione culturale Herakles, Grazia Lucifora e Sonia Asta, che illustreranno le loro riflessioni sulla fertilità della donna nell' antichità, ritenuta sacra. L' Associazione Herakles curerà la promozione e la grafica dell' evento ,oltre alla regia della diretta Facebook.

"Ricordiamo l' 8 marzo - ha dichiarato l' Assessore alla Cultura Maria Monisteri - con un evento culturale sulle " Veneri " di Modica di età neolitica, esposte nel nostro Museo per confermare la sacralità della Donna nei secoli. L' evento sarà fruibile sulle pagine Facebook del Museo per incentivare attraverso i social la fruizione del nostro patrimonio culturale coniugando l' attività di promozione con le ricorrenze importanti.

Già' nel 2017 questo evento, in collaborazione con la Fidapa di Modica, ha riscosso un grande successo.”