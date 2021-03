Covid, positivi ancora in aumento nel Ragusano: sono 318

Sono ancora in aumento i positivi al Covid nel Ragusano. Secondo il report dell'Asp del 3 marzo i positivi al coronavirus sono 318: 297 in isolamento domiciliare, 18 ricoverati in ospedale e 3 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. I morti dall’inizio della pandemia sono 201 mentre i guariti in totale sono 7.822. Questi i numeri dei test Covid: 98.022 tamponi molecolari, 22.307 test sierologici, 209.175 test rapidi, per un totale di 329.494.

Ecco nel dettaglio i positivi al coronavirus nei dodici comuni iblei: 11 Acate, 1 Chiaramonte Gulfi, 15 Comiso, 4 Giarratana, 12 Ispica, 14 Modica, 0 Monterosso, 23 Pozzallo, 61 Ragusa, 27 Santa Croce Camerina, 43 Scicli, 86 Vittoria