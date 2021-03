Scomparso da Marsala, appello del Comune: "E' in stato confusionale"

Da lunedì, non si hanno più notizie, a Marsala, di Nicolò Galfano, 49 anni, allontanatosi in mattinata da casa. Quando è uscito indossava un giubbotto di colore blu con cappuccio, felpa di colore nero e scarpe ginniche blu. L'uomo alto circa 1,75, con capelli brizzolati e barba lunga, stazionava quotidianamente nei pressi del parcheggio comunale di via Giulio Anca Omodei. "Negli ultimi giorni - spiega una nota del Comune, che ha diffuso la notizia - è stato visto in stato confusionale". A coordinare le ricerche è la Prefettura di Trapani, informata dal Commissariato di polizia di Marsala. "Chiunque avesse notizie - conclude la nota del Comune - è invitato a contattare le forze dell'ordine".