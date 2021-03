Vaccini, sindaco di Scicli: "No alla chiusura del Centro dell'ospedale"

Il sindaco di Scicli (Ragusa) Enzo Giannone ha chiesto "chiarimenti" sul funzionamento del centro vaccinale dell'Ospedale Busacca della cittadina al direttore generale dell'Asp di Ragusa, Angelo Aliquò dopo essere " venuto a conoscenza nelle ultime ore da fonti indirette che da oggi non sarebbe più in funzione, e che i cittadini aventi diritto in questa fase, si dovranno spostare a Modica o in altre città della provincia per la somministrazione dei vaccini". Lo afferma una nota del Comune di Scicli. "Si spera vivamente - afferma Giannone - che si tratti di notizia infondata, anche se si sa per certo che ultraottantenni, oltre a personale scolastico, sono stati già indirizzati presso i centri vaccini di Modica, Ragusa, Comiso e Vittoria. Se invece a Scicli fosse stato chiuso il centro vaccini del "Busacca" previsto dal piano regionale dei vaccini, sarebbe un fatto grave, penalizzante dell'intera comunità cittadina".