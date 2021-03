Il Comune di Avola in graduatoria per i fondi della bonifica tra Cicirata e Zuccara

Il Comune di Avola è entrato in graduatoria utile a ottenere un contributo pari a 538.125 euro per la progettazione dei lavori di bonifica e riqualificazione ambientale del tratto di costa Zuccara – Cicirata. Si tratta di un intervento di messa in sicurezza della linea di costa, un altro importante opera a salvaguardia e valorizzazione del litorale per l'amministrazione Cannata, che ha partecipato alla manifestazione di interesse pubblicata dal Ministero dell'Interno lo scorso agosto.

“Ancora una volta intercettiamo fondi indispensabili per ottenere contributi e migliorare la nostra città – dice il sindaco Luca Cannata - Il Comune di Avola ha risposto presente in questi anni dimostrando capacità e competenze nel reperire i contributi regionali, nazionali ed europei in grado di sopperire alle esigue disponibilità economiche locali. Vogliamo continuare a valorizzare e mettere in sicurezza la nostra città. Un’altra opera già in fase di realizzazione del progetto è il miglioramento della viabilità con rotatoria per l’ingresso dell’ospedale DiMaria. Già intercettati anche in questo caso i fondi, per un importo di 200 mila euro. Non ci fermiamo e nei prossimi giorni approveremo l’avvio di altre opere pubbliche.