Studenti pendolari di Floridia: assembramenti pericolosi sui bus (FOTO)

"Il vero pericolo non è quello della scuola in presenza, ma il contesto per potere arrivare negli istituti". I ragazzi pendolari di Floridia hanno documentato fotograficamente, rispettando la privacy, come avviene una corsa del pullman che carica gli studenti a Floridia per accompagnarli nelle scuole di Siracusa. "Altro che Movida, in pochi metri quadrati ci sono assembramenti pazzeschi. E le mascherine non c'entrano proprio nulla anche perchè ragazzi e ragazze le indossano, ma è il contesto che non lascia spazi alla fantasia. Siamo costretti a viaggiare con assembramenti pazzeschi, quasi gomito a gomito. Ci chiediamo: è con questo sistema che si vuol combattere il virus? Invitiamo le autorità sanitarie a prendere un bus dei pendolari al mattino per rendersi conto che di fronte a queste situazioni, il distanziamento è una chimera".