Migranti, l'Ong nel mirino delle Procure: 25 indagati

Impegnate in mare a soccorrere migranti, a terra a difendersi nei tribunali dall'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Dopo la Mare Jonio di Mediterranea saving humans, coinvolta nell'inchiesta della procura di Ragusa, oggi a tre ong - Medici senza frontiere, Save the children e la tedesca Jugend Rettet - è stato notificato l'avviso di chiusura delle indagini, atto che di solito precede la richiesta di rinvio a giudizio: 21 le persone interessate. Ed il leader della Lega Matteo Salvini è lesto a commentare: "serve immediata chiarezza", dice. Intanto, è arrivata oggi al porto di Augusta (Siracusa) la Sea Watch 3, con 363 recuperati al largo della Libia. Gli arrivi del 2020 si avvicinano così alla soglia dei 6mila, contro i 2.500 dello scorso anno. Sull'incremento, nota la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, "pesa la grave emergenza sanitaria in atto", che "continua a indebolire fortemente i sistemi nazionali già fragili dei Paesi del Nordafrica, alimentando flussi migratori più intensi". Sulla vicenda Mare Jonio, oggi si registra la posizione della compagnia danese di navigazione, Maersk Tankers, che ricalca sostanzialmente quella espressa da Mediterranea saving humans. Maersk spiega di aver versato 125mila euro ai rappresentanti della ong, ma precisa che si è trattato di un semplice contributo, dato mesi dopo l'operazione di soccorso. Non si sarebbe dunque trattato di un compenso accordato in cambio della presa in carico - lo scorso 11 settembre - di 27 migranti che si trovavano da 37 giorni sulla petroliera. Più datati gli interventi oggetto oggi dell'avviso di chiusura delle indagini della procura di Trapani. L'inchiesta portò nel 2017 al sequestro della nave Iuventa di Jugend Rettet e si estese poi ad altre due ong: Save the Children e Medici Senza Frontiere con le navi Prudence e Vox Hestia. Ventuno gli indagati, componenti dell'equipaggio, comandanti e membri delle ong a bordo delle navi e rispondono di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; mentre alle ong sarebbe contestato il reato di falso. L'accusa è di non aver prestato soccorso, come raccontato, ma di aver fatto da "taxi" ai migranti trasbordandoli dalle navi dei trafficanti libici e consentendo poi a questi ultimi di tornare indietro indisturbati. C'è invece già il rinvio a giudizio, da parte del gup di Catania, sempre per Medici senza frontiere. In questo caso - 4 gli indagati - viene contestato lo smaltimento dei rifiuti accumulati durante le attività di salvataggio da parte della ong con la nave Aquarius nel 2018. Msf non ci sta. "Le decisioni della magistratura - spiega - allungano l'elenco dei numerosi tentativi di criminalizzare il soccorso in mare, che a oggi non hanno confermato alcuna accusa, ma che hanno pericolosamente indebolito la capacità di soccorso". Save the children, da parte sua, si dice certa di "aver sempre agito nel pieno rispetto delle legge e del diritto internazionale e in costante coordinamento con la Guardia Costiera Italiana". Per Salvini, alla luce delle "pesanti accuse della procura di Trapani", con il sospetto di "soccorsi concordati con i trafficanti", serve "chiarezza immediata, occorre contrastare con ogni mezzo lecito il traffico di esseri umani. Ne parlerò al più presto con il Presidente del Consiglio e con il ministro dell'Interno". La titolare del Viminale, da parte sua, è alle prese con l'impennata di arrivi (circa 5.700 quest'anno contro i 2.500 del 2020, quasi 4mila da sbarchi autonomi, senza cioè l'aiuto delle navi umanitarie) , dovuta alla pandemia che indebolisce i Paesi nordafricani e alla "grave situazione politica" di Libia e Tunisia. Una situazione, sottolinea, che "esige in maniera imprescindibile una forte collaborazione tra gli Stati membri dell'Unione europea con i Paesi terzi". E' necessario, sottolinea, "che l'Ue rafforzi il suo ruolo da protagonista nelle politiche di dialogo e sostegno ai Paesi di origine e transito dei flussi, come anche nelle politiche di rimpatrio". Finora nel 2021 i rimpatri sono stati circa 600, quasi la metà verso la Tunisia. Un negoziato duro è alle porte sul Patto sulla migrazione e l'asilo, con "l'ambizioso obiettivo di superare il Regolamento di Dublino", arrivando a rendere vincolante e non volontaristica la solidarietà con i Paesi di primo approdo con la redistribuzione di chi sbarca. La prossima settimana la titolare del Viminale parteciperà con i ministri dell'Interno dei 27 ad una riunione del Gai (Consiglio giustizia e affari interni) dove l'argomento sarà sul tavolo.