Il virus corre, tutta l'Italia rischia la 'la zona rossa': sono 20.884 positivi

Il virus corre e cresce la paura per le varianti. Per Bertolaso, "tutta Italia, tranne la Sardegna, si avvicina a passi lunghi verso la zona rossa". Bonaccini avverte: "Rischiamo di essere travolti". Record di contagi a Brescia: 1.325 casi registrati in un giorno. Sono 20.884 i positivi in tutto il Paese nelle ultime 24 ore, 347 le vittime. Il tasso positività sale al 5,8%. Altre 84 persone sono entrate in terapia intensiva, 193 in più i ricoveri. Nell'unica regione in fascia bianca, la Sardegna, il governatore Solinas annuncia da lunedì test rapidi per entrare. Una accelerazione sulla possibilità di produrre vaccini anti Covid in Italia è arrivata da un incontro del ministro Giorgetti con Farmindustria e l'Aifa. E' stata verificata la disponibilità di alcune aziende a produrre i bulk, ossia il principio attivo e gli altri componenti del vaccino, perché già dotate, o in grado di farlo a breve, dei necessari bioreattori e fermentatori. La produzione potrà avvenire per l'autunno. L'autorizzazione d'emergenza Ue per i vaccini potrebbe riguardare anche i nuovi sieri. Draghi sente la Von der Leyen: 'Accelerare sui vaccini sia la priorità'.