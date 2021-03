Pausini ospite al Festival di Sanremo: non mi aspettavo di vincere il Golden Globe

"Strano che una canzone cantata da un'italiana sia nominata a un premio in America..non mi aspettavo di vincere". Lo ha detto Laura Pausini dal palco dell'Ariston parlando del Golden Globe vinto per 'Io si' (Seen)' come migliore canzone originale, brano composto in collaborazione con Diane Warren e Niccolo' Agliardi. E' il brano portante de 'La vita davanti a se'', il film di Eduardo Ponti girato con la madre Sofia Loren. L'artista ha quindi eseguito 'Io si' (Seen)', per poi parlare del film: "Porta un messaggio di eguaglianza".