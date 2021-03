Ottimo Catania ma non basta, Santa regala il derby di Sicilia al Palermo

L'ottantaseiesimo derby di Sicilia se lo aggiudica il Palermo piegando con una prestazione di sacrificio un ottimo Catania per 1-0 al "Massimino". A decidere il match Mario Alberto Santana, che con questa rete - oltre a regalare i tre punti ai suoi - diventa il primo calciatore della storia del Palermo a segnare in tutte le categorie dalla A alla D. L'esordio del nuovo tecnico rosanero, Giacomo Filippi, che ha sostituito Boscaglia, e' quindi positivo sotto tutti i punti di vista e il gruppo sembra aver avuto una scossa. A partire meglio e' pero', la squadra di Raffaele che nei primi minuti crea diversi insidie alla retroguardia del Palermo. La reazione rosanero e' immediata e con Marconi e Lucca sfiorano il vantaggio, ma al 37' restano in dieci per il doppio giallo rimediato proprio da Marconi. Nella ripresa subito forcing rossazzurro con Russotto che colpisce un palo a Pelagotti battuto. Episodio chiave del match l'ingresso in campo di Santana che - dopo due brillanti giocate - al minuto 60 trova il gol che decide la gara: cross dalla sinistra di Crivello, l'argentino calcia di controbalzo al volo non lasciando scampo a Confente. Vince il Palermo, Catania steso 1-0.