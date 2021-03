Domani esce compilation con tutti i 34 brani del Festival di Sanremo

Da domani sara' disponibile in tutti i negozi e negli store digitali la compilation ufficiale del 71 Festival di Sanremo, pubblicata e distribuita da Sony Music in collaborazione con Radio Italia. E' un doppio CD con 34 brani a prezzo speciale con tutti gli artisti in gara, i 26 della categoria Big e gli 8 della categoria Nuove Proposte. Questa la tracklist. CD 1 1. "Chiamami per nome", Francesca Michielin-Fedez, 2. "Amare", La rappresentante di lista; 3. "Zitti e buoni", Maneskin; 4. "Voce", Madame; 5. "Musica leggerissima", Colapesce-Di Martino; 6. "Cuore amaro", Gaia; 7. "Ora", Aiello; 8. "La genesi del tuo colore", Irama; 9. "Glicine", Noemi; 10. "Torno a te", Random; 11. "Un milione di cose da dirti", Ermal Meta; 12. "Dieci", Annalisa; 13. "Combat pop", Lo Stato Sociale; 14. "Santa Marinella", Fulminacci; 15. "Mai dire mai (la locura)", Willie Peyote; 16. "Fiamme negli occhi", Coma_Cose; 17. "Parlami", Fasma. CD 2 1. "Quando trovo te", Francesco Renga, 2. "Il farmacista", Max Gazze'; 3. "Ti piaci cosi'", Malika Ayane; 4. 2E invece si'", Bugo; 5. "Potevi fare di piu'", Arisa; 6. "Momento perfetto", Ghemon; 7. "Arnica", Gio Evan; 8. "Bianca luce nera", Extraliscio feat. Davide Toffolo; 9. "Quando ti sei innamorato", Orietta Berti; 10. "Goal!"; Avincola; 11. "Regina", Davide Shorty; 12. "Io sono Luca", Dellai; 13. "Che ne so", Elena Faggi; 14. "Scopriti", Folcast"; 15. "Polvere da sparo", Gaudiano; 16. "Ogni cosa sa di te", Greta Zuccoli; 17. "Lezioni di volo", Wrongonyou.