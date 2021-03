Piazze di spaccio a Siracusa, recuperate 28 dosi di 'fumo' in via Santi Amato

Incessante il lavoro degli uomini delle Volanti della Questura di Siracusa che con un paziente monitoraggio delle piazze dello spaccio stanno ottenendo in questi mesi notevoli risultati nell’ambito contrasto alla vendita e al consumo di sostanze stupefacenti.

In tale contesto operativo, nella serata di ieri, in Via santi Amato, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 28 dosi di marijuana già pronta per lo spaccio al minuto.

Inoltre, nel pomeriggio di ieri, sempre a Siracusa, la polizia durante il servizio di controllo del territorio, ha denunciato un uomo di 47 anni, per porto abusivo di due pugnali, rinvenuti, a seguito di perquisizione, sul mezzo su cui viaggiava il denunciato.