Noto, l'attore modicano Alessandro Romano interpreta Dante sul web dal Teatro comunale

Venerdi 5 marzo alle 19 in diretta streaming dal teatro Tina Di Lorenzo di Noto, l’attore modicano Alessandro Romano interpreterà il XXVI canto dell’inferno , il canto di Ulisse e del “folle volo”. L’evento , visibile sui canali facebook e youtube della Fondazione Teatro di Noto, è il terzo appuntamento all’interno della rassegna “Dante nostro contemporaneo” ideata e curata dal Direttore Artistico della Fondazione Teatro di Noto Salvatore Tringali, in occasione dei 700 anni della morte del sommo poeta. Nove attori daranno voce a nove canti , tre per ogni cantica; i primi due sono stati interpretati da David Coco ( I canto) e Salvatore Tringali (V canto). Tra gli attori coinvolti oltre a Coco, Tringali e Romano ci sono nomi di spicco come Lucia Sardo, Manuela Ventura e Filippo Luna.

Ogni episodio rimarrà visibile sui canali social della Fondazione . Pagina fb: Fondazioneteatrodinoto pagina YouTube: Teatro Tina Di Lorenzo