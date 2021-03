Discarica satura a Lentini, dal 31 marzo 150 Comuni sono nei guai per i rifiuti

Gli amministratori giudiziari della discarica di contrada Grotte San Giorgio a Lentini (Siracusa) hanno disposto la sospensione del conferimento dei rifiuti a partire dal 31 di marzo. Una decisione assunta per via della saturazione del sito "che raggiungera' la sua capienza massima all'incirca nella prima settimana del mese di maggio". Gli amministratori, nominati dal Tribunale di Catania dopo l'inchiesta giudiziaria della Dda e della Guardia di finanza di Catania che ha travolto la Sicula Trasporti, la societa' della famiglia Leonardi coinvolta nell'operazione antimafia "Mazzetta Sicula" sullo smaltimento illecito di rifiuti, hanno scritto ai sindaci dei 150 Comuni siciliani che conferiscono nella discarica di Lentini i rifiuti solidi urbani non pericolosi. Entro il mese di marzo, si terra' una conferenza dei servizi per discutere dell'ampliamento del sito, su cui, pero', i Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte, hanno dato parere negativo.