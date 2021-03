Manutenzione case popolari di Siracusa, Avola e Melilli, Cannata: 1,9 milioni dalla Regione

“Manutenzione straordinaria nelle case popolari site a Siracusa in via Lazio, 61 palazzina 15, gruppo 12 alloggi, a Melilli in via Neruda n. 2/E gruppo 14 alloggi e ad Avola sugli edifici di via Fontana III traversa edificio A gruppo 18 alloggi. Con l’IACP e l’assessorato regionale delle Infrastrutture procede la definizione dell’iter portato avanti nei mesi scorsi per il finanziamento dei rispettivi progetti di manutenzione straordinaria nelle predette strutture, per un importo totale dei 3 piani esecutivi per circa 1.900.000,00 €, secondo le stime predisposte dell’ente”.

Lo comunica il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata, che spiega: “Fin dal mio insediamento, seguo le vicende delle precarie condizioni delle strutture del territorio siracusano con i vertici dell’Istituto autonomo case popolari e con l’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone, con l’obiettivo di finanziare il completamento del processo di riqualificazione dei complessi e - conclude Cannata - poter così di restituire maggior decoro alle abitazioni e dignità alle tante famiglie”.