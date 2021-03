L'Ema avvia valutazione sui vaccino russo Sputnik

L'agenzia europea per il farmaco Ema avvia la valutazione del vaccino russo Sputnik V. Mosca pronta, una volta approvato, a fornirne "per 50 milioni di europei da giugno 2021". Ma il portavoce della Commissione precisa: 'al momento non ci sono colloqui per integrarlo nel portafoglio Ue, e anche se l'Ema dovesse raccomandarne l'approvazione, non c'è alcun obbligo da parte Ue di inserirlo nel portafoglio vaccini con un acquisto anticipato'. Zingaretti: 'bene l'Ema sullo Sputnik, su temi così non vale la geopolitica ma la qualità del prodotto'.

Intanto Bruxelles confida di poter vaccinare da qui all'estate tutti i cittadini europei. E' fiducioso il commissario Ue al mercato interno Thierry Breton, che ha la delega sui vaccini, al termine di un incontro con il ministro dello Sviluppo giorgetti. "A fine anno avremo - aggiunge Breton - una capacità produttiva di vaccini tra 2 e 3 miliardi, l'Europa sarà il primo continente per produzione". L'industria farmaceutica italiana è pronta a dare il suo contributo, spiega Giorgetti, secondo il quale ci sono elementi che delineano un futuro, circa l'offerta e la produzione di vaccini su base italiana e europea 'che possa ispirare fiducia'. Nel prossimo dl Sostegno e in un decreto, annuncia, 400-500 mln per un polo nazionale.