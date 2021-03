Nonnino di 100 anni di Carlentini si fa vaccinare contro il covid

Cirino La Ferla, 101 anni domenica prossima, di Carlentini, non ha esitato a farsi prenotare per sottoporsi al vaccino anticovid. Lo hanno raggiunto questa mattina a casa gli operatori del Distretto sanitario di Lentini, il medico Filadelfo Corsino, gli infermieri Giuseppe Vasta e Alfredo Londra assieme all’assistente sociale Francesca Tagliaverga che hanno somministrato il vaccino a lui e a sua moglie.

“Il signor La Ferla è il più anziano del circondario della zona nord del siracusano che si è prenotato sino a questo momento per la vaccinazione domiciliare – dichiara il direttore del Distretto sanitario di Lentini Salvatore Nigroli - ed è un esempio per tutti noi sul valore che gli anziani attribuiscono al vaccino per uscire da questa emergenza mondiale”.

Il signor La Ferla, durante la vaccinazione, si è complimentato con l’Azienda perché porta a casa, ha voluto sottolineare, un servizio importante e fondamentale per la popolazione.